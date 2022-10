Il centrocampista del Torino parla di quanto accaduto alla vigilia dell’esordio in campionato, delle scuse ai compagni, del contratto in scadenza

Al quotidiano La Stampa, Lukic ha parlato di quanto accaduto in estate, con quell’ammutinamento prima del Monza, e pure del futuro: “Il mio contratto scadrà tra un anno e mezzo, con la società stiamo parlando – ha spiegato – , la partita è aperta, se saremo tutti felici meglio”. Poi sul dopo-Monza: “Il pomeriggio di Ferragosto mi sono presentato al campo, ho riunito il gruppo chiedendo scusa: da quel momento mi sono detto di dare ancora di più di quello che, di solito, do. Però a Monza non c’è stato nessun ammutinamento, Juric sapeva: sono stato onesto. Io mi sento capitano senza fascia”.