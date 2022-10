Non si allenato col gruppo, potrebbe anche non partire per Udine per poter lavorare al Fila: Sanabria ha nel mirino il Milan

Fermo da almeno una settimana e ancora non al meglio. Tonny Sanabria è out da prima del derby: già nei due giorni precedenti al match contro i bianconeri non si era allenato, dovendo così rinunciare alla sfida alla squadra di Allegri, persa dai granata 1-0. Il paraguaiano non ha recuperato nemmeno per il Cittadella e per il resto della settimana si è allenato a parte. Difficile poterlo vedere in campo a Udine: probabile che lo staff decida di non farlo nemmeno partire per Udine, in modo da permettergli di continuare ad allenarsi al Filadelfia. La nuova notizia, trapelata qualche giorno fa, resta quella della mancata lesione al polpaccio.

Sanabria, ritorno col Milan

La partita che potrebbe vedere il ritorno dell’attaccante è più probabilmente quella del Grande Torino del prossimo 30 ottobre, quando il Milan farà visita alla squadra di Juric.