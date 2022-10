Il tecnico croato percepisce 2 milioni di stipendio l’anno ed è tra i primi 10 allenatori più pagati di tutta la Serie A

Tra vari numeri, dati e statistiche che riguardano le varie squadre c’è sempre stato anche particolare interesse su quanto guadagnano giocatori in primis, ma anche allenatori e dirigenti. Per quanto riguarda gli allenatori più pagati della Seria A al primo posto si trova Massimiliano Allegri, con uno stipendio di 7,2 milioni di euro. Dietro al tecnico della Juventus si posiziona lo ”Special One” José Mourinho, mentre sul gradino più basso del podio c’è l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi. Scivolando dalle prime postazioni più in basso, nella speciale classifica degli allenatori più pagati del maggior campionato italiano all’ottavo posto troviamo Ivan Juric, che guadagna 2 milioni di euro. Dunque il tecnico del Toro è tra i 10 allenatori più pagati della Serie A.

Chi precede Juric

Davanti a lui si trova il maestro e amico Gian Piero Gasperini, mentre dietro si posiziona l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano. Questo è un dato da non sottovalutare, che denota tra le altre cose quanto il Toro creda nel proprio tecnico che ha l’obiettivo di far crescere sempre di più la squadra granata verso traguardi importanti ed ambiziosi.