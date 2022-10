Ecco dove vedere Udinese-Torino in streaming e in TV: il calcio d’inizio è in programma il 23 ottobre ore 12.30

Dopo la bella vittoria con passaggio del turno in Coppa Italia, il Torino si prepara a scendere di nuovo in campo. Questa volta nel mirino l’Udinese di Sottil. Un match che si prospetta essere difficile per gli uomini di Juric, reduci da un periodo complicato, che li ha visti raccogliere un solo punto nelle ultime cinque partite. Il 4-0 contro il Cittadelle potrebbe aver restituito un po’ di morale. Il match, in programma per l’anticipo della domenica alle 12.30, verrà trasmesso da DAZN, la piattaforma digitale che ha acquisito i diritti televisivi per il triennio in corso. L’app è disponibile su smart TV e console di gioco. È inoltre possibile scaricarla sui dispositivi mobili e computer oltre ad Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION BOX. Sarà disponibile anche su Sky Sport Calcio (canali 202 e 249 del satellite e 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (canale 251 del satellite), Sky Sport 4K (canale 213 del satellite). Lo streaming sarà trasmesso anche su Sky Go e su NOW.