Lukic convince: è il trequartista che manca al Toro

Contro il Cagliari stupisce, con il Sassuolo si conferma: in Lukic il Torino ha trovato il trequartista che non è arrivato dal mercato estivo

Da mezzala a trequartista il passo, almeno per quanto riguarda Lukic, è stato brevissimo. Regista e trequartista sono state per settimane le due figure cercate da Toro sul mercato e alla fine non arrivate, tanto che Giampaolo ha dovuto riadattare giocatori che non rispecchiano a pieno le caratteristiche utili al suo gioco. Con esiti però decisamente differenti. Se a centrocampo Rincon, pur non lesinando in impegno e abnegazione, non ha ancora convinto del tutto nel ricoprire il ruolo di play, dietro le due punte Lukic non solo ha stupito ma sembra aver convinto lo stesso Giampaolo. Dopo la buona prestazione contro il Cagliari, con il Sassuolo non solo si conferma ma si supera segnando anche il gol del 3-1, quello che, se non fosse stato per la rimonta dei neroverdi, avrebbe potuto mettere la firma definitiva sulla vittoria granata chiudendo i giochi.

Con il Cagliari la sorpresa, con il Sassuolo la conferma

“Ha fatto una gran partita secondo me, soprattutto visto che era la prima volta” – aveva detto Giampaolo al termine di Torino-Cagliari dove, nonostante i granata abbiano raccolto la terza sconfitta consecutiva, proprio Lukic era stato una delle poche note liete della serata. Una prestazione più che buona la sua, certamente migliore dei suoi predecessori nelle partite precedenti, che è stata sufficiente a convincere il tecnico a puntare ancora su di lui anche contro il Sassuolo.

E la scelta si è nuovamente dimostrata più che azzeccata. Nonostante Giampaolo lo consideri una mezzala, Lukic si è mosso bene, ha aiutato al meglio i due attaccanti spaziando da destra a sinistra senza grosse difficoltà. Si è fatto trovare pronto e decisivo, dunque, mettendo anche il sigillo del gol personale sulla sua prestazione. E adesso gli occhi sono inevitabilmente puntati sul Lecce in Coppa Italia e sulla sfida contro la Lazio al Grande Torino. L’occasione perfetta per confermare definitivamente il suo valore: per Lukic la chance di strappare la definitiva conferma prendendosi sul campo il posto da titolare alle spalle degli attaccanti.