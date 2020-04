Lyanco: “Mi piacciono La Casa di Carta e Sergio Ramos ma l’eroe è Dio”. Le curiosità sul difensore

Un Lyanco molto diverso rispetto a quello che vediamo in campo si è raccontato al sito del Torino: “Sono una persona vera”

Dopo Moreno Longo e Tomas Rincon, anche Lyanco si è raccontato al sito del Torino svelando qualche segreto su di sé, raccontando le proprie passioni e gli hobby, facendosi conoscere anche al di fuori del campo. Lo sport lo ha sempre amato – “la mia materia preferita a scuola era educazione fisica” ha ammesso – ma, oltre che per il calcio, si scopre che il difensore brasiliano ha una passione anche per lo skateboard, tanto che il suo sportivo preferito è Nyjah Huston, campione americano della specialità.

Lyanco: le curiosità sul difensore brasiliano

Lyanco è molto religioso – spesso sui post che pubblica sul proprio profilo Facebook o Instagram si possono leggere ringraziamenti a Dio – tanto che ha definito proprio Dio un suo eroe, così come lo sono i suoi genitori. Passando dal sacro al profano, invece, uno degli idoli del difensore del Torino è il suo collega del Real Madrid Sergio Ramos, tanto che il libro preferito del calciatore granata è proprio la biografia del collega spagnolo: “Sergio Ramos: corazon, caracter y pasion”.

Lyanco, in comune con Tomas Rincon, ha la passione per la seguitissima serie TV La Casa di Carta, nella quale una banda di ladri, vestiti con tute rosse e le maschere di Salvador Dalì è impegnata prima a rapinare la Zecca di Spagna, poi la Banca di Spagna. Il film preferito è invece White chicks, una commedia nella quale però non recitano i suoi due attori preferiti: Will Smith e Jennifer Aniston.

Lyanco si è poi definito “una persona vera (qualità che ritiene importante per qualsiasi uomo o donna), ma anche un po’ troppo orgogliosa”. Gli piace stare con la famiglia e viaggiare per il mondo, anche se il posto in cui preferisce fare le vacanze è il suo Brasile.