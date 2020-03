Malagò: “Juve-Inter il 9 marzo? Scelta di buonsenso”. Poi attacca i presidenti di serie A

Giovanni Malagò è intervenuto a Radio Uno sul caos calendari: “C’è un problema culturale, i presidenti di serie A vogliono contare”

L’allarme Coronavirus ha spinto nel caos il calcio italiano e la gestione dei calendari di serie A, tutt’altro che impeccabile, ne è la dimostrazione. L’ultima ipotesi al vaglio della Lega è quella di rinviare la prossima giornata al 13 maggio per permettere nel prossimo weekend il recupero delle partite rinviate nell’ultimo turno di campionato. Di questo ha parlato anche il presidente del Coni Giovanni Malagò ai microfoni di Radio Uno. “Juve-Inter? È competenza della Lega. O si gioca il 9 marzo a porte aperte, o si naviga a vista. Sarebbe una scelta di buon senso. Ci sono 202 paesi collegati, un miliardo e duecento milioni di persone. Facciamo fatica a dire alle compagnie aeree di portare i nostri atleti a disputare le gare in giro per il mondo se poi non riusciamo a far entrare le persone allo stadio”.

“I presidenti non accettano che ci sia un soggetto a gestire la Lega”

Malagò si è poi soffermato sui problemi di politica sportiva: “Finché ci sono dinamiche in Lega per mantenere un certo numero di squadre, noi possiamo parlare di quello che vogliamo ma i ragionamenti non saranno orientati al buon senso. Per prendere certe decisioni bisogna decidere, se la base non è d’accordo arriverà un nuovo presidente e un nuovo amministratore delegato“.

Il numero del Coni ha poi attacca i presiede di serie A: “Io sono stato commissario di questo surreale mondo della Lega Serie A, il problema è culturale. I presidenti non accettano che ci sia un soggetto a gestire la Lega. La governance, come tutte le leghe del mondo che contano, è fatta da qualcuno che è terzo e si assume la responsabilità. Loro invece vogliono contare. È la filosofia del padrone e non collima con questa idea“.