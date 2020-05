Torino, Malagò rivela: "Si sarebbe potuto rimodernare lo stadio. Ma..." - Toro.it

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha parlato della ripartenza dei vari sport ma anche dei progetti svaniti di ristrutturazione di molti stadi italiani

Lo stadio Olimpico Grande Torino, così come quello di altre dieci città, sarebbe potuto essere ristrutturato e modernizzato. Lo ha spiegato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, intervenendo a un’iniziativa del Bologna FC Webinar. Se i lavori all’impianto (che, ricordiamo, è di proprietà del Comune di Torino) non si sono fatti è a causa della scelta di non candidare la città di Roma come sede delle Olimpiadi del 2024. “Gli stadi nuovi? Sono tre le manifestazioni che ti obbligano ad avere i parametri giusti: Europei, Mondiali e Olimpiadi – ha spiegato Malagò – Per poter far disputare il calcio, maschile e femminile, avremmo messo gli stadi di Verona, Milano, Torino, Bologna, Genova, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Cagliari e Palermo: undici città che avrebbero potuto rimodernare i propri impianti con le Olimpiadi in Italia. Ma la Raggi…”.

Malagò: “Ci sono i presupposti per la ripresa delle attività”

Il presidente del Coni ha poi parlato anche della ripresa dei vari sport. “Sono dieci settimane che lavoriamo pancia a terra su questo – ha assicurato Malagò, che poi ha proseguito – il Governo ci ha chiesto di preparare un documento che ormai è la bibbia per la ripresa: sono 404 pagine in cui ci sono relazioni chieste a tutte le federazioni di indicare le proprie specificità. Ci sono anche indicazioni dal Politecnico di Torino per i divisori, i materiali, gli ambienti più un report con la federazione dei medici sportivi. Oggi ci sono tutti i presupposti per la ripresa delle attività che è diversa dalla ripresa delle competizioni ma per la seconda è necessaria la prima”.