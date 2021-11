Nel fondamentale scontro con la Svizzera, valido per le qualificazione al Mondiale, sarà Belotti il centravanti dell’Italia

Sarà Andrea Belotti il centravanti dell’Italia nella delicata e fondamentale partita contro la Svizzera, una sorta di spareggio per le qualificazione al Mondiale del 2022: chi vince ottiene il pass per il Qatar, chi perde dovrà passare per i playoff. A guidare l’attacco della Nazionale azzurra contro gli elvetici sarà con ogni probabilità Andrea Belotti, la conferma è arrivata direttamente da Roberto Mancini in conferenza stampa.

Italia-Svizzera: Belotti titolare

“Belotti? Sì, ha chance di giocare. L’ho visto bene, fisicamente non sarà al 100 per cento perché viene da un infortunio serio e magari non ha i 90 minuti. Se riuscisse a fare gol nei primi 60-65 minuti sarebbe meglio…” ha dichiarato il ct azzurro. Facile quindi prevedere una staffetta in attacco, soprattutto se le cose si dovessero mettere bene per l’Italia.