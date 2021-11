Pjaca racconta l’emozione del gol sotto la Maratona e sorride parlando dell’errore durante l’esultanza: ecco come sta il croato

Tra i calciatori che lavorano al Filadelfia durante la sosta anche Marko Pjaca, rientrato a La Spezia dopo l’infortunio: “Mi sento bene, ovviamente non sono al top, devo giocare per rientrare in forma però era importante per me tornare con lo Spezia, così non ho dovuto aspettare la partita dopo la pausa. Sta andando tutto bene, sto lavorando bene”, ha spiegato il croato. Sul lavoro durante la pausa: “Gli allenamenti sono intensi, ci prepariamo già per l’Udinese e speriamo di fare bene”. Poi Pjaca ha parlato del rapporto con allenatore e squadra: “Con Juric ho un rapporto buono come con tutti i calciatori, m piace come ci fa giocare, sappiamo tutti quello che dobbiamo fare in campo ed è importante. Certamente ci sono margini di miglioramento, giochiamo bene ed è un aspetto importante ma non abbiamo fatto i punti che avremmo meritato, ci sono mancati quelli in alcune partite, speriamo di fare meglio da questo punto di vista dopo la sosta”.

Pjaca: “Siamo un gruppo unito”

Ancora sul gruppo: “Siamo un gruppo bellissimo, siamo tutti amici, ci aiutiamo e credo si veda in campo. C’è fiducia e vogliamo dimostrare quello che siamo”. Non è solo con il connazionale Josip Brekalo che ha più rapporto: “Conosco Josip da prima del Toro. Ho anche un bel rapporto con Lukic, parlare la stessa lingua rende tutto più facile, certo. Josip capisce già bene le indicazioni, se serve gli do io una mano anche perché in campo si parla solo italiano”. Pjaca gode della fiducia di club e tifosi: “So che è una responsabilità in più e cercherò di ripagare la fiducia. I tifosi sono molto appassionati, ogni partita ci danno una mano, segnare sotto la Maratona è stato bellissimo, sono andato dalla parte sbagliata ad esultare (ride, ndr) spero che ricapiti di fare gol per andare dalla parte giusta”.