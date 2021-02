Il recupero di Baselli e l’arrivo di Mandragora mettono in discussione Linetty e Rincon, tra i più deludenti della stagione

Un Toro brutto e incostante si è reso autore di un girone di andata da dimenticare. Nell’ultimo turno, oltretutto, il Toro è tornato in diciottesima posizione e quindi nella zona caldissima della classifica. Sul banco degli imputati per l’arrivo di risultati poco soddisfacenti, su tutti un reparto, il centrocampo. In particolare, spiccano i nomi di Linetty e Rincon, dotati di maggiore esperienza, simbolo della crisi granata del girone d’andata. Il recupero di Baselli e l’arrivo di Mandragora potrebbero perciò portare ad un ribaltone.

Toro, il recupero di Baselli assicura un innesto in più a Nicola

Gli innesti giusti potrebbero infatti essere proprio loro. Baselli è stato a lungo fuori dai campi a causa dell’infortunio al crociato, ed è rientrato per uno spezzone di partita solo contro il Benevento, alla prima di Nicola. La qualità tecnica non gli manca, così come la capacità di lavorare tra le linee. Prima di vederlo titolare però potrebbe volerci un po’ di tempo, a differenza di Mandragora, che ha avuto più tempo per riabituarsi al rettangolo verde.

Mandragora pronto a prendere il posto di uno tra Rincon e Linetty

Anche l’ex Udinese, arrivato in prestito dalla Juventus, è reduce dallo stesso infortunio del futuro compagno di reparto, ma ha già sulle gambe trecentonovantatré minuti, tra cui spiccano tre partite da titolare. Nicola, che lo conosce dai tempi del Crotone, sarà ben felice di poterlo impiegare a breve. Rincon e Linetty, che per motivi differenti non sono riusciti ad incidere positivamente, dovranno quindi guardarsi le spalle e provare a sfruttare le ultime occasioni a disposizione.