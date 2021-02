E’ il regista che mancava al Torino ma può fare anche la mezzala e l’interno di centrocampo: Mandragora è il vero tuttofare di Nicola

Dopo mesi (per non dire anni) di buio più totale a centrocampo, il Torino torna finalmente ad avere un regista: l’arrivo di Mandragora andrà infatti a coprire quell’assenza che già nel Torino di Mazzarri e Logo aveva fatto sentire tutto il suo peso. Un fardello che la società granata ha poi “affibbiato” a Giamapolo, lasciandolo orfano di quella che era una delle pedine fondamentali per permettere all’ex tecnico di impostare il suo gioco, per liberarsene solo 6 mesi più tardi. Dopo un girone di ritorno da incubo, un esonero all’attivo e uno spettro retrocessione che continua ad aleggiare sul Filadelfia. Insomma, meglio tardi che mai. Soprattutto perchè, tralasciando il discorso tempismo, Mandragora potrebbe essere, almeno sulla carta, l’uomo in grado di dare una mano importante a Nicola e alla squadra.

Mandragora, il regista che mancava

Più volte nei suoi pochi mesi passati sulla panchina granata Giampaolo aveva evidenziato quanto al Toro mancassero quelli che lui definiva i palleggiatori. Quei giocatori in grado ispirare il gioco della squadra e di dettarne i tempi. Ed è esattamente quello che ci si augura faccia Mandragora. Certo, non sarà sufficiente a risolvere ogni problema ma da qualche parte è necessario cominciare.

E allora ecco che con il suo arrivo sotto la Mole Nicola avrà finalmente a disposizione un centrocampista in grado di prendere davvero in mano le redini della sua mediana, senza improvvisarsi in un ruolo non suo come fatto per mesi da Rincon. E soprattutto alzando il livello di un centrocampo dimostratosi troppo spesso quasi inesistente. Ma la nota più lieta, probabilmente, è rappresentata dalla duttilità dimostrata dal giocatore in questi anni.

Quale ruolo a centrocampo?

La domanda, infatti, riguarda adesso il ruolo nel quale Nicola vorrà schierarlo. Fino ad ora si è parlato di Mandragora come del nuovo regista del Toro. E di certo quello è un ruolo che ha dimostrato di poter ricoprire al meglio. Tuttavia, non è l’unico. Se torniamo indietro all’esperienza del Crotone (qui la sua carriera), Nicola lo ha infatti spesso schierato come mezzala nel suo 3-5-2 raccogliendo prestazioni di tutto rispetto.

E se Nicola decidesse di optare per centrocampo a 4? Nessun problema: che si tratti di un 4-4-2 o di un 3-4-1-2 poco importa, le doti tecniche del classe 1997 gli hanno permesso di essere schierato anche come interno di centrocampo. Insomma, un tuttofare che Nicola potrà adattare a seconda dell’occasione e dell’avversario, magari affiancandolo ad un Baselli che attende ancora di dimostrare di essere davvero tornato.