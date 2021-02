I due tecnici si sono trovati contro in 5 occasioni, il bilancio è di 4 vittorie per il tecnico dell’Atalanta e 1 pareggio

Sabato è in programma il match tra Atalanta e Torino con fischio d’inizio alle 15. Entrambe le squadre arrivano a questa sfida da una prestazione non positiva in campionato. Il Toro nell’ultima partita ha pareggiato 1 a 1 contro la Fiorentina, nonostante dal 71’ minuto i viola fossero rimasti in 9 contro 11, mentre l’Atalanta arriva dalla sconfitta casalinga contro la Lazio per 1 a 3 e con in mezzo la sfida di questa sera contro il Napoli, semifinale di andata di Coppa Italia. Sabato Gasperini e Nicola si troveranno contro per la sesta volta. Gasperini contro l’attuale tecnico del Toro ha vinto 4 volte e perso 1.

I precedenti di Nicola tra Crotone e Udinese

Tutte e 4 le vittorie di Gasperini su Nicola sono arrivate con il tecnico nato a Grugliasco sulla panchina dell’Atalanta mentre quello di Vigone era allenatore prima del Crotone poi dell’Udinese. Il primo scontro è avvenuto il 26 settembre 2016 quando la Dea si impose all’Ezio Scida per 1 a 3 sul Crotone. Altri due incontri si sono registrati tra i neroazzurri di Gasperini e i rossoblù: uno nel febbraio del 2017 con l’Atalanta vittoriosa per 1 a 0 e l’altro nel settembre del 2017 a Bergamo, dove l’Atalanta sconfisse il Crotone per 5 a 1. Nel penultimo incontro Nicola sedeva sulla panchina dell’Udinese era il 9 dicembre 2018 e alla Dacia Arena l’Atalanta vinse 1 a 3.

L’ultimo precedente e il gol di Sanabria

L’ultimo match tra Nicola e Gasperini è molto più recente. Risale ad un anno fa, era il 2 febbraio 2020 con l’incontro tra Atalanta e Genoa. Il tecnico era subentrato da qualche mese al posto di Thiago Motta sulla panchina del club rossoblù e quel match terminò 2 a 2. A sbloccare quella partita fu Toloi. Criscito trovò la rete del pari, poi fu il Genoa a passare in vantaggio con Sanabria (da giorni nuovo acquisto del Toro che sabato non ci sarà perché positivo al Covid 19) ma Ilicic, al 35’ minuto del primo tempo, trovò il gol del definitivo pareggio. E così Nicola raccolse il primo risultato positivo contro Gasperini.