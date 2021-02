L’arrivo di Sanabria mette in discussione le gerarchie dell’attacco del Torino: Zaza dovrà convincere Nicola contro l’Atalanta

Ancora un altro round… o forse l’ultimo, quello che vedrà Simone Zaza lottare al fianco di Belotti a Bergamo. Il numero undici della formazione granata si troverà probabilmente di fronte all’ultima chance a disposizione per convincere definitivamente Davide Nicola. L’arrivo di Antonio Sanabria, che ha già fatto finire ai margini Bonazzoli, rischia infatti di ribaltare del tutto le gerarchie sul fronte d’attacco e di scalzare Zaza dal posto conquistato di recente.

Torino, Sanabria vuole la titolarità

Arrivato per giocare titolare, l’ex Betis Siviglia non resterà di certo a guardare. Ha infatti risposto in fretta alla chiamata di Nicola, che lo ha già allenato ai tempi del Genoa. La conoscenza reciproca faciliterà il lavoro ad entrambe le parti, pronte a ricreare quella sintonia già vista in rossoblù. Aver contratto il Covid è perciò solo un intoppo sulla tabella di marcia del paraguaiano, intoppo che Zaza dovrà saper sfruttare al meglio per restare in vantaggio nelle rotazioni del tecnico granata.

Zaza dovrà convincere Nicola contro l’Atalanta

Ad oggi, tre gol in undici presenze non sono sufficienti per un attaccante. Il cambio di piglio da parte dell’ex Valencia si è però visto dall’arrivo della nuova guida tecnica sulla panchina granata. A riprova di ciò, la doppietta realizzata contro i Benevento, che ha esternato la caparbietà e la forza di volontà di Zaza. Anche contro la Fiorentina ha provato a metterci del suo, non riuscendo a replicare. Ora nel suo mirino c’è l’Atalanta di Gasperini, che sarà la terza occasione di fila. Forse l’ultima.