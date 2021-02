Le dichiarazioni dell’ex portiere granata Antonio Rosati sul suo ritorno alla Fiorentina e sul motivo della scelta

Un ritorno sperato ed ottenuto quello di Antonio Rosati alla Fiorentina. L’ex portiere granata sui canali della Viola commenta così la sua scelta: “Per me si tratta veramente di un ritorno a casa, mi sono sempre sentito legato alla città e al club. L’idea è nata dal rapporto che ho mantenuto con l’allenatore dei portieri Rosalen Lopez e col direttore Pradè. Dato che ero in scadenza, ne ho parlato col Torino e alla fine si è concretizzato il ritorno. Io e la mia famiglia siamo felicissimi di tornare perché ho un sacco di bei ricordi. So cosa vuole il mister da me, cercherò di aiutarlo con positività e con l’intento di far crescere i giovani. La squadra ha vissuto un periodo difficile ma ha qualità e ora vogliamo dare continuità ai risultati“.