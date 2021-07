Il centrocampista granata, Rolando Mandragora, ha rilasciato un’intervista dal ritiro di Santa Cristina parlando di Belotti e Juric

Rolando Mandragora è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset. Due sono stati i temi principali affrontati dal centrocampista granata. Il primo riguardo al lavoro con il nuovo allenatore Ivan Juric iniziato al Filadelfia e che sta proseguendo nel ritiro a Santa Cristina in Val Gardena. Il secondo tema è stato il futuro del capitano Belotti, neo campione d’Europa con l’Italia. Mandragora sul tecnico croato ha dichiarato: “Mi hanno impressionato di lui la cura nei dettagli e la sua carica nel creare entusiasmo“. Su Belotti ha aggiunto: “Belotti? Noi lo aspettiamo qui in ritiro per abbracciarlo ed averlo qui con noi, in modo che ci possa dare una grande mano”.