Dopo l’ultimo consulto medico si è optato per l’operazione al menisco, l’intervento a Mandragora è previsto per oggi

Rolando Mandragora si opera: dopo il consulto tenutosi ieri lo staff medico ha optato per l’intervento chirurgico per il centrocampista che, nei minuti iniziali della partita contro il Napoli, aveva riportato una lesione al menisco interno del ginocchio destro. L’operazione è in programma già nella giornata di oggi. I tempi di recupero del centrocampista non saranno lunghissimi: con ogni probabilità il numero 38 granata tornerà a disposizione a fine novembre, dopo circa un mese di stop.