Otto gol subiti in otto giornate, terza difesa della Serie A: il Torino ha una fase difensiva che funziona. Altro che i record negativi di Giampaolo…

Innanzitutto un dato: il Torino, quest’anno, ha preso più di due gol solo in due partite, le prime, contro Atalanta e Fiorentina. La scorsa stagione, nelle prime otto giornate di Serie A, la squadra allora allenata da Giampaolo ne prese più di due in cinque partite e, anzi, in ognuna di esse ne incassò tre o più. Non basta questo, certo, per dire che i granata sono migliorati in fase difensiva, ma è già un punto di partenza indicativo. C’è stato il lavoro di Ivan Juric, nel mezzo, che sin dal ritiro di Santa Cristina ha martellato la difesa. Il tecnico, per ora, ha qualche problema in attacco, ma dietro sta pian piano sistemando le cose.

Un anno fa, il Toro aveva preso già 20 gol

E, di nuovo, parlano i numeri. Il Toro, nelle prime otto giornate della stagione 2020/2021, aveva subito venti gol, un’enormità. Juric è partito da qui e ha sistemato una squadra in rotta. I risultati sono indiscutibili. Nelle stesse partite, oggi, i granata ne hanno presi appena otto. (Una curiosità? Il club non prendeva così poche reti nelle prime otto dalla stagione 2012/2013, la prima in Serie A con Ventura: allora furono solo cinque).

Juric ha rivoluzionato la difesa del Torino senza nuovi acquisti (o quasi)

E’ bene sottolineare, poi, che eccezion fatta per Zima – che però ha avuto poco spazio – di volti nuovi non ce ne sono. Djidji, Bremer e Rodriguez, Juric se li è trovati già in casa. E, anzi, ha dovuto scontare la partenza di Nkoulou e pure di Sirigu, che della difesa (sebbene con qualche incertezza nell’ultima annata) sono state a lungo due colonne. Il tecnico ha imposto il suo credo: centrali aggressivi, uomo su uomo, uscite alte dei braccetti, costante pressing di attaccanti e centrocampisti per cercare il recupero e qualche lancio lungo per evitare di perdere palla in zona pericolosa. Anche così il Toro è diventata una delle squadre che subisce meno tiri di tutta la Serie A e la terza difesa del campionato dopo Napoli e Milan. Un buon punto di partenza, in attesa che l’attacco diventi più prolifico.