Il centrocampista del Torino, Rolando Mandragora, è a Torino e questa mattina si è allenato al Filadelfia in attesa del raduno

Se Rincon è già a Torino, dove ha effettuato tutti i test del caso dopo essere stato colpito da Covid durante il ritiro con la Nazionale, non è da meno Rolando Mandragora. Il centrocampista, granata da gennaio, ha fatto rientro in città e questa mattina era al Filadelfia. Allenamento mattutino per il calciatore, in attesa che arrivi il prossimo 6 luglio, la data in cui ufficialmente scatterà la stagione, quella che vedrà aprirsi un nuovo ciclo. In vacanza o no, tanti sono i calciatori che specie nell’ultima settimana hanno scelto di alternare relax al lavoro in palestra: un modo per farsi trovare pronti sin da subito.