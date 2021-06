Nkoulou e Ujkani lasceranno il Toro a parametro zero mentre Murru, Gojak e Bonazzoli non sono stati riscattati

Il 30 giugno è da sempre una data spesso cruciale per il futuro dei giocatori dato che per quel giorno è fissata la scadenza dei contratti. Due sono i giocatori del Toro che quest’oggi saluteranno il club granata avendo il contratto in scadenza ovvero Nicolas Nkoulou e Samir Ujkani. Il numero 33 granata lascerà il Toro dopo 4 stagioni all’ombra della Mole e potrà trasferirsi in un’altra squadra a parametro zero. Stesso discorso per Ujkani che al Toro ha passato due anni di cui una stagione da secondo portiere e l’ultima come terzo, avendo davanti Salvatore Sirigu e Vanja Milinkovic-Savic.

I non confermati

Ma a salutare il Toro ci saranno anche i giocatori che dopo una stagione in prestito non sono stati riscattati, con Murru e Bonazzoli che torneranno alla Sampdoria, e Gojak che farà rientro all’Hajduk Spalato. Per Ansaldi, invece, è arrivata l’ufficialità del rinnovo di contratto proprio oggi.