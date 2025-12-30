Il Marocco di Masina vola agli Ottavi di finale, il centrale granata resterà quindi in Africa ancora per un po’

Alle 20:00 della giornata di ieri, 29 dicembre, il Marocco di Adam Masina ha sfidato lo Zambia nell’ultima giornata della fase a gironi di Coppa d’Africa, imponendosi per 0-3 grazie alle due reti di Ayoub El Kaabi e a quella di Brahim Diaz. Con questi 3 punti il Marocco si qualifica per gli ottavi di finale totalizzando 7 punti in 3 partite e in giornata si scoprirà la sua avversaria nel prossimo turno.

Il ritorno di Masina

Se Saùl Coco, eliminato con la sua Guinea Equatoriale, sarà di ritorno a Torino già per la trasferta di Verona, il difensore marocchino rimarrà con la sua nazionale, in attesa di provare a conquistare anche i quarti di finale. Il match valevole per gli ottavi è in programma per il 4 gennaio alle ore 17:00. L’assenza di Masina non dovrebbe rappresentare un enorme ostacolo per i granata, se non dal punto di vista numerico, a differenza di quello di Coco, che Baroni sarà sicuramente felice di riavere fin da subito. Inoltre il difensore marocchino potrebbe essere uno degli uomini in uscita dal Toro, per liberare spazio a nuovi acquisti programmati dal ds Petrachi.