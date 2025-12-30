Il 2025 del Toro / Aprile: quattro punti conquistati in quattro partite, una vittoria, un pareggio e due sconfitte

Dopo i successi ottenuti nei primi mesi del nuovo anno, verso aprile il Torino di Vanoli assistì a un progressivo calo nelle sue prestazioni.

Dopo il mese di marzo in cui i granata uscirono imbattuti da ogni incontro disputato, ad aprile, il Torino ottenne una sola vittoria nelle quattro partite disputate: Torino-Verona, Como-Torino, Torino-Udinese, Napoli-Torino. Oltre al successo contro i friulani, i granata registrarono due sconfitte contro i lariani e i partenopei, mentre finì in parità la sfida contro il Verona, con un totale di quattro punti conquistati in quattro partite.

Il rinnovo di Ludergnani

Il mese si apre con l’annuncio di un rinnovo: se a gennaio era toccato a Vagnati, stavolta è Ludergnani a firmare il prolungamento fino al 2027. Contestualmente arriva pure l’annuncio che riguarda il rinnovo di Moretti.

Un pari e una vittoria davanti al pubblico di casa

Per quanto riguarda il campionato, il 6 aprile i granata ospitarono all’Olimpico Grande Torino il Verona per la gara valida per la 31a giornata di campionato. L’incontro tra le due formazioni fu molto combattuto: la prima occasione significativa fu per i granata che al 62′ andarono vicino al gol del vantaggio con il rigore battuto da Adams. Tuttavia lo scozzese non riuscì a sorprendere il portiere che sventò il pericolo. Due minuti più tardi fu invece Sarr a siglare il gol per il vantaggio del Verona, che durò appena tre minuti, a causa della rete di Elmas che rimise il risultato in discussione. La partita finì sul risultato di 1-1, ma i veneti ebbero la possibilità di riprendersi il vantaggio nel finale potendo sfruttare l’espulsione di Ricci che lasciò i granata con un uomo in meno.

La vittoria contro l’Udinese arrivò sempre in casa alla 33a giornata. In quell’occasione i granata riuscirono a condurre saldamente il gioco per poi arrivare a vincere la partita sul risultato di 2-0, grazie alle reti di Adams e Dembélé.

Le due sconfitte in trasferta

Per la 32a giornata del campionato, il Torino fu ospite del Como al Sinigaglia. In quell’occasione i granata uscirono dal campo senza aver ottenuto neanche un punto, dal momento che dopo il gol di Douvikas al 38′ gli uomini di Vanoli non riuscirono più a riprendere il risultato. Tuttavia, il Torino nel corso dell’incontro riuscì a ritrovare il momentaneo pareggio con la rete di Ilic, che venne però poi annullata a causa di un doppio tocco di Biraghi registrato sulla battuta del calcio d’angolo. Per chiudere il mese di aprile, il Torino fu poi ospite al Maradona per la sfida valida per la 34a giornata. I granata si trovarono a competere con la futura vincitrice del campionato, e in quell’incontro, il Torino fu sopraffatto dalla qualità del Napoli. I partenopei riuscirono a vincere facilmente con un risultato di 2-0, grazie alla doppietta realizzata da McTominay nel primo tempo.