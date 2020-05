Maxi Lopez: “Se assegnano lo Scudetto alla Juve scoppia una guerra mondiale”

L’ex del Torino Maxi Lopez: “Se in Italia succede quello che hanno fatto in Francia…”. Il Crotone si dissocia: “Valuteremo provvedimenti”

Maxi Lopez nella bufera per alcune dichiarazioni rilasciate a Tyc Sport. L’ex attaccante del Torino, ora al Crotone, si è lasciato scappare una battuta infelice commentando quanto accaduto in Francia. Con la Ligue 1 sospesa, la Federcalcio ha assegnato lo scudetto alla prima in classifica, il Psg: “Se in Italia succedesse lo stesso (con il titolo assegnato alla Juventus, ndr) scoppierebbe una guerra mondiale. Qui è completamente differente, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è il presidente della Federcalcio”, ha detto l’argentino.

Il comunicato del Crotone

Subito è arrivato l’intervento del Crotone, che si è tradotto in una nota ufficiale: “Il Crotone, con in testa il presidente Gianni Vrenna ed il Direttore Generale Raffaele Vrenna, da sempre in ottimi rapporti con i vertici istituzionali e profondamente rispettosa del loro lavoro e delle loro decisioni, pur riconoscendo la buona fede dell’attaccante, si dissocia e comunica che nelle prossime ore valuterà eventuali provvedimenti”.