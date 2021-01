Sandro Mazzola: “Padre Pio mi disse che tifava Toro e che stimava mio papà”

Sandro Mazzola ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato anche di suo papà e del rapporto che aveva con Padre Pio

Sandro Mazzola, ex giocatore dell’Inter e figlio del capitano del Grande Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano Libero. Queste le sue parole :”Fu Benito Lorenzi a portarmi all’Inter. Era convinto che mio padre gli avesse fatto vincere due scudetti. Lorenzi era spesso convocato in Nazionale, ma non giocava mai. Allora papà parlò con il ct, che lo fece entrare in una partita. Gli era molto devoto, e per riconoscenza prese Ferruccio e me sotto la sua protezione. Pensava: se sono buono con i suoi figli, Valentino da lassù mi farà vincere.”

Sandro Mazzola: “Padre Pio tifava Toro”

L’ex calciatore neroazzuro ha poi proseguito parlando del suo incontro con Padre Pio svelando un aneddoto interessante. Mazzola ha raccontato: “Una volta siamo andati con Lorenzi anche da Padre Pio. Avevo dodici anni, partimmo con la 500 di Lorenzi, che era notoriamente spilorcio, da Torino. Lungo la strada avevamo paura perché Veleno (era il soprannome di Benito Lorenzi, ndr) insultava gli altri automobilisti, a volte si fermava per litigare. Padre Pio era dolce e gentile. Io mi emozionai, perché ero cresciuto con i racconti delle mie nonne sui suoi miracoli. Mi disse che tifava Toro e stimava molto il mio papà“.