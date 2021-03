Mick Wallace, eurodeputato irlandese che tifa Toro, ieri ha commentato di fronte ai colleghi la vittoria dei granata sul Sassuolo

Il 17 marzo in Irlanda si festeggia il patrono San Patrizio. Ieri il politico irlandese Mick Wallace ha potuto celebrare anche la rimonta del Torino sul Sassuolo con il match terminato 3 a 2 in favore dei granata. Dopo lo 0-2 iniziale in favore del Sassuolo, con due gol segnati da Berardi, il Toro ha ribaltato il risultato grazie ad una doppietta di Zaza e a un gol di Mandragora. La squadra di Nicola ha conquistato 3 punti importantissimi per la lotta salvezza e l’eurodeputato irlandese ha parlato della sua squadra del cuore di fronte ai suoi colleghi.

Le parole di Mick Wallace

Queste le parole pronunciate da Mick Wallace in un giorno molto speciale per gli irlandesi: “I nostri connazionali amano gli sfavoriti e solo pochi minuti fa, il Torino ha battuto il Sassuolo in un’importante ed incredibile partita di Serie A. La vittoria dei granata, inizialmente sfavoriti, nel giorno di San Patrizio, mi fa immensamente piacere”.