Cinque sostituzioni e due cambi di modulo: Nicola ha stravolto il suo Torino, che ha poi rimontato e vinto per 3-2 contro il Sassuolo

Il mestiere dell’allenatore, ovvero leggere una partita e poi scegliere chi (e come) affrontarla: farlo prima che inizi e poi durante, a palla e risultato in movimento. Davide Nicola ha letto e scelto, poi ha cambiato. E ha vinto. Il Torino ha trovato una certezza in panchina, e non lo si dice oggi per la prima volta. Sarebbe troppo facile, dopo un successo così emotivamente trascinante come quello per 3-2 – in rimonta – contro il Sassuolo. Eppure proprio nella sua seconda vittoria sulla panchina granata, il tecnico ha lasciato un’impronta chiara. Una svolta innanzitutto caratteriale, perché deprimendosi come spesso gli capitava con Giampaolo ma pure con Longo e l’ultimo Mazzarri, il Toro si sarebbe sciolto dopo lo 0-2, e invece ha reagito, prendendosi i tre punti al 92° dopo un assedio coraggioso.

Come l’allenatore ha stravolto il Toro: tutte le mosse

Una svolta anche tattica, perché con i suoi interventi dalla panchina, Nicola è stato in grado di dare alla sfida un indirizzo nuovo. Partendo dall’intervallo: via i meno brillanti, Murru e Lukic, dentro Vojvoda e Verdi. Con annesso cambio modulo, dal 3-5-2 al più offensivo 3-4-1-2. Dopo dieci minuti di secondo tempo, altro aggiustamento: fuori Bremer, in campo Gojak e il 4-4-2. Il bosniaco ha fatto bene l’esterno a sinistra e ancor meglio l’interno, perché con l’ingresso di Zaza (sua, la doppietta decisiva) per Rincon ha dovuto affiancare Mandragora, mentre Sanabria si è messo a far l’ala per schiacciare ulteriormente i neroverdi.

Tutte scelte che hanno pagato. L’assetto più offensivo ha dato armi nuove per costruire le occasioni e i gol. E tutti i subentrati hanno fatto il loro (i giudizi sono nelle nostre pagelle di Torino-Sassuolo). Persino Verdi, che invece è stato tra i più in ombra dell’ultimo spezzone di campionato. E tacendo, ovviamente, di Zaza: due gol più uno annullato per fuorigioco, ovvero il cinismo che serviva al Toro per ribaltare il punteggio in poco tempo.