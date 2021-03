A centrocampo continua a brillare Mandragora, che segna anche il 2-2. Belotti esce stremato, Zaza è decisivo: le pagelle di Torino-Sassuolo

SIRIGU 6: il miracolo lo fa nel finale, quando toglie dall’incrocio il destro di Obiang, sul 2-2. Riscatta così una partita in linea con la sua stagione: prende due gol evitabili e compie un’uscita azzardata nell’uno contro uno con Caputo.

IZZO 6: va in difficoltà contro Djuricic, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa il Sassuolo cala e lui ne beneficia. In aggiunta: va vicino al gol due volte, sulle palle inattive è un fattore in più.

LYANCO 6: Caputo è un avversario guizzante, contro il quale va in confusione più d’una volta. Tiene botta, comunque. E con personalità guida un paio di sortite offensive. Salva sulla linea un gol (quasi) fatto.

BREMER 5,5: pronti via e si perde Djuricic, il quale darà vita all’azione dello 0-1. L’inizio è da incubo, poi migliora alla distanza. E nel finale di primo tempo evita il tris ai neroverdi. (Dall’11’ st. GOJAK 6,5: dà vivacità e mette lo zampino nel pari di Mandragora, gli si perdona per questo l’erroraccio con cui manda in porta Caputo e Berardi).

