Gojak è stato determinante nella vittoria in rimonta sul Sassuolo, ora il numero 10 granata potrà risultare utile per Nicola e il Torino

Amer Gojak è sicuramente uno dei principali protagonisti della vittoria del Torino. Nella sfida contro il Sassuolo i granata sono stati in grado di rimontare la partita vincendo 3-2 e portando a casa 3 punti fondamentali per la lotta salvezza. Il risultato raggiunto ha permesso alla squadra di Nicola di scavalcare il Cagliari in classifica. Adesso bisognerà continuare su questa strada se si vuole rimanere in A. Nicola chiederà l’aiuto da parte di tutta la squadra sapendo che il numero 10 granata è pronto a dare una mano e potrà risultare utile potendo giocare in diversi ruoli.

Una stagione con più ombre che luci

Gojak, arrivato quest’estate l’ultimo giorno di mercato come una scommessa di Vagnati, prima della partita contro la squadra di De Zerbi non era mai riuscito a risultare determinante. Quella contro il Sassuolo è stata sicuramente la sua migliore prestazione da quando indossa la maglia del Toro (qui ci sono le nostre pagelle). Il centrocampista ex Dinamo Zagabria contro il Crotone era entrato al 77’ minuto sfiorando il gol che avrebbe permesso ai granata di agguantare il 3-3 che avrebbe consentito al Toro di raccogliere un punto importante. Invece contro l’Inter sono stati troppo pochi i minuti di gioco per Gojak per poter provare a risultare decisivo. Il centrocampista bosniaco, come tutto il Toro, deve ripartire dalla vittoria sul Sassuolo per continuare a raccogliere punti salvezza.

Sassuolo deve essere la scintilla

Contro i neroverdi, Gojak è entrato a gara in corso subito con il giusto atteggiamento dimostrando in campo vivacità e interpretando molto bene due ruoli, prima come ala sinistra e poi come interno di centrocampo. In più ha anche messo lo zampino sul gol di Mandragora che ha portato i granata al pareggio. Il numero 10 del Toro ha dimostrato di avere ottimi piedi e di essere un giocatore importante sul quale Nicola può fare affidamento. Ora Gojak dovrà continuare su questa scia per fare in modo che la sua prestazione contro il Sassuolo possa essere la scintilla per guadagnarsi la permanenza in granata e contribuire a condurre il Toro alla salvezza.