Sirigu contro il Sassuolo ha portato a casa una prestazione che rispecchia la sua annata, con due errori e una grande parata su Obiang

Sicuramente tra i protagonisti dell’importante vittoria in rimonta 3-2 contro il Sassuolo c’è Salvatore Sirigu. Il portiere granata si è riscattato nel finale grazie a una grande parata su un tiro di Obiang. Una prestazione la sua che, prima di quel salvataggio al 43’ minuto del secondo tempo, era stata molto deludente. Il numero 39 del Toro ha infatti subito due gol evitabili. La partita di Sirigu contro i neroverdi rispecchia un po’ l’annata che sta vivendo il portiere granata, con alti e bassi. La squadra di Nicola ora dovrà fare in modo che i 3 punti rimediati contro il Sassuolo possano essere quella scintilla che serviva alla squadra granata in un momento molto complicato. Con il numero 39 che, oltre a ripartire dalla vittoria, deve ricominciare dalla parata decisiva su Obiang, per tornare quello di una volta.

I due gol segnati dal Sassuolo

Pensare che la partita contro la squadra di De Zerbi si era messa subito in salita, con Berardi che ha portato i neroverdi in vantaggio dopo soli sei minuti e poi trovando la rete dello 0-2 al 38’ minuto. Sul primo gol Sirigu ha diverse colpe, nel secondo su un tiro molto potente di Berardi la palla passa sotto le gambe del portiere granata e si infila in rete. Così il primo tempo è stato molto complicato per la squadra di Nicola (il quale però è stato bravo a cambiarla attraverso le sostituzioni). Oltre a Sirigu si è visto anche Izzo in difficoltà e compiere diversi errori. Entrambi sono poi riusciti a riscattarsi. La vittoria e la parata su Obiang, quando si era ancora sul 2-2, aiutano a scacciare i cattivi pensieri e a prendere una boccata di ossigeno.

Una stagione complicata per Sirigu nel Torino

Questa stagione è stata fin qui molto complicata per il Toro, come per Sirigu. Il numero 39 granata ha avuto molti momenti bui con diverse partite in cui ha compiuto alcuni errori molto gravi. Tanto che Giampaolo, quando era ancora allenatore del Torino, per due partite, contro Napoli e Bologna, non lo schierò in porta preferendogli Milinkovic-Savic. La vittoria contro il Sassuolo può essere davvero il punto della svolta, la spinta giusta per ripartire mettendosi alle spalle tutti i momenti difficili. Sarà fondamentale che torni ad essere il portiere efficace e determinante che tutti conoscono.