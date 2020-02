"Milan come il Toro" ma in negativo. La grafica TV fa infuriare i tifosi - Toro.it

Dopo il derby perso contro l’Inter, a Telelombardia il Toro è stato utilizzato come metro di paragone in negativo per il Milan: tifosi granata arrabbiati

“Milan come il Toro” e “Hanno fatto diventare il Milan il Toro di Milano“. Sono queste le due frasi che, dopo il derby della Madonnina, sono state utilizzate nella grafica dell’ultima puntata di Lunedì di rigore (trasmissione in onda su Telelombardia) e che sono state spunto per la discussione in studio degli ospiti. Frasi che sui social stanno però facendo arrabbiare sempre più i tifosi granata, che vedono la loro squadra utilizzata come metro di paragone in negativo per il Milan.

Milan-Torino: derby a confronto

In realtà, nel corso della trasmissione sono stati confrontati i risultati nei derby di Torino, Milano, Roma e Genova negli ultimi dieci anni ed è stato evidenziato come i numeri del Milan siano molto simili a quelli del Toro e del Genoa in questo arco temporale: una vittoria, tre pareggi e sei sconfitte per i rossoneri, una vittoria, due pareggi e sette sconfitte per granata e rossoblù. Da qui è nato il paragone con il Torino (ma non col Genoa). Ma le frasi scelte per la grafica, “Hanno fatto diventare il Milan il Toro di Milano” e “Milan come il Toro”, non stanno affatto piacendo ai tifosi granata, tanto che i fermi immagine di Lunedì di rigore stanno girando sempre più sui social, accompagnate da commenti furenti.