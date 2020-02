Anche Belotti in crisi: dal Milan al Milan, un solo gol su azione

Dopo la doppietta nella partita di andata, Belotti ha segnato su azione solamente lo 0-1 contro la Roma: il Toro ha bisogno dei gol del Gallo

AAA cercasi gol, su azione, disperatamente: questo potrebbe essere l’annuncio che il capitano del Torino, Andrea Belotti, sarà costretto a pubblicare se questa “crisi” del gol dovesse continuare. E’ ormai da quasi un intero girone, dalla doppietta al Milan nel girone di andata, che il Gallo non riesce ad andare in rete, se non con i tiri dal dischetto. L’ultima volta che il numero 9 del Torino è riuscito a segnare da azione era il 5 gennaio, penultima partita del girone d’andata allo stadio Olimpico contro la Roma: un conclusione sotto la traversa, dopo aver addomesticato il pallone servitogli da Rincon, che non ha lasciato scampo a Pau Lopez. Era il gol del momentaneo 0-1 (0-2 il finale con rigore sempre del Gallo).

Torino, Belotti aveva iniziato bene la stagione

Eppure la stagione era iniziata molto bene per il centravanti, che nei preliminari di Europa League aveva realizzato sei reti in altrettante partite, tutte equamente divise: tre dagli undici metri, tre su azione.

Sono invece pochi, pochissimi i gol di Belotti su azione in questo campionato, appena tre in ventitré partite giocate. Impossibile non mettere l’accento su questo numero – negativo per una punta – perché a giugno ci sarà l’Europeo 2020 e il capitano granata non vuole assolutamente mancare all’appuntamento.

Belotti, ha tempo fino a marzo per convincere Mancini

L’Europeo itinerante 2020 si avvicina e se l’Italia targata Roberto Mancini sembra essere ormai delineata – infortuni a parte – ci sono da stabilire le gerarchie per chi vestirà l’azzurro da titolare nelle sfide del torneo a cominiciare da Turchia, poi Svizzera e infine il Galles per il gironcino che si disputerà tutto allo Stadio Olimpico di Roma. Mancini probabilmente scioglierà questi dubbi già a marzo quando la Nazionale Italiana giocherà amichevoli di livello contro Inghilterra e Germania ed è proprio in quelle partite che si capirà meglio il futuro, azzurro, del Gallo Belotti.