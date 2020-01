Milan-Torino, in Coppa Italia i precedenti sorridono ai granata

E’ la quarta volta nella storia che Torino e Milan si incontrano ai quarti di finale di Coppa Italia: due volte su tre sono passati i granata

Nella storia della Coppa Italia Milan e Torino si sono sfidate già in 22 occasioni e di queste cinque partite sono state proprio nei quarti di finale. Il primo quarto fu giocato il 16 maggio 1943 in gara secca allo Stadio Filadelfia e con il Grande Torino che si impose per 5-0: in gol andarono per ben due volte Valentino Mazzola che aprì e chiuse le marcature, poi un autogol di Pozzi per il 2-0, Franco Ossola per il 3-0 e Pietro Ferraris per il 4-0. Nella stagione 1968/69 vi fu poi un altro incrocio tra granata e rossoneri nei quarti di finale, ma stavolta le partite furono di andata (il 19 marzo 1969) e ritorno (il 3 aprile 1969): entrambe finirono 1-0 per i granata, all’andata grazie alla rete all’88’ di Bolchi, al ritorno con gol di Fossati col gol al 62′.

Milan-Torino: l’ultimo precedente nel 2016/2017

La prima volta in assoluto che le due squadre si trovarono di fronte nella coppa nazionale fu il 21 aprile 1938 in semifinale: partita giocata a San Siro e che terminò 2-2 dopo i tempi supplementari; la partita fu allora ripetuta a Torino e i granata vinsero per 3-2 dopo i tempi supplementari. In totale il Torino è avanti sul Milan per 10 vittorie (di cui una ai rigori nella finale del 1971) a 6, più 6 pareggi.

L’ultima volta che Torino e Milan si sfidarono in Coppa Italia fu nella stagione 2016/2017 negli ottavi di finale. Granata sconfitti per 2-1 il 12 gennaio 2017. Il Torino dell’allora allenatore Sinisa Mihajlovic subì la rimonta nel secondo tempo da parte del Milan di Vincenzo Montella. Alla rete del momentaneo vantaggio del Gallo Belotti al 27esimo del primo tempo risposero Kukca al 61′ e tre minuti più tardi Bonaventura per il definitivo sorpasso e la definitiva vittoria finale che permise ai rossoneri di passare il turno e arrivare ai quarti di finale.