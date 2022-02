Ichazo prima e lo stesso Milinkovic-Savic hanno giocato quando i titolari non erano al meglio: Juric, però, ha ancora fiducia nel serbo

Ivan Juric ha ancora intenzione di insistere su Vanja Milinkovic-Savic, almeno questo è quanto filtra dal Filadelfia a pochi giorni dalla partita tra il Torino e il Cagliari (in programma per domenica alle 12.30). E questo nonostante il portiere sia in un momento tutt’altro che positivo. Da quando è tornato in campo, dopo la guarigione dal Covid, si è reso protagonista di un’imprecisione – nel migliore dei casi – a partita, talvolta risultando decisivo in negativo, come a Udine o in casa contro il Sassuolo. Metterlo in panchina, per ora, non sembra essere un’intenzione dello staff tecnico. Eppure, nel recente passato, è successo che gli allenatori del Toro scegliessero di privarsi per qualche partita di campionato del portiere titolare, in modo da fargli smaltire un momento di appannamento.

I casi di Padelli e Sirigu

Due esempi su tutti. Daniele Padelli, non certo tra i più irreprensibili numeri 1 che il Toro abbia avuto, fu panchinato da Ventura proprio dopo un periodo costellato da errori e sbavature: nella stagione 2015/2016, il secondo – Salvador Ichazo – giocò tre partite al posto del titolare, contro Frosinone, Sassuolo e Fiorentina.

A Salvatore Sirigu accadde lo stesso nella passata stagione, al culmine di un periodo in cui il portierone sardo sembrava poco lucido. Giampaolo scelse di puntare proprio su Vanja per le sfide contro Roma e Bologna. Milinkovic, contro i rossoblù, prese però un gol evitabile, subendo di fatto un tunnel da Soriano. Al momento non sembrano esserci margini per vedere in campo Berisha o Gemello contro il Cagliari, ma qualora Vanja non dovesse riprendersi non è detto che Juric non gli riservi una parentesi in panchina: al Toro, di recente, è già successo.