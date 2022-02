Pari col Sassuolo e sconfitta contro il Venezia: non succedeva da ottobre. Il Torino cerca la vittoria nel suo fortino

Sono state due partite tanto diverse da non essere, in nessun modo, comparabili. Eppure, tra Sassuolo e Venezia, il Torino ha raccolto appena un punto, facendo registrare un piccolo record negativo in una stagione che, invece, in casa era stata quasi perfetta. Un filotto di due partite senza vittorie al “Grande Torino” non si vedeva da inizio ottobre: allora, i granata pareggiarono 1-1 contro la Lazio e poi persero il derby contro la Juventus. Adesso che è alle porte la gara contro il Cagliari – domenica 27 febbraio, ore 12.30 -, tra gli obiettivi di Juric c’è quello di far tornare lo stadio di casa il fortino inespugnabile delle precedenti giornate.

Toro-Fiorentina 4-0: l’ultima vittoria in casa

L’ultimo successo casalingo risale al 10 gennaio 2022, ovvero a Torino-Fiorentina 4-0. Quella era la settima vittoria in undici partite, la sesta nelle ultime sette partite giocate davanti al pubblico amico. Poi, contro il Sassuolo, è arrivato un pareggio beffardo nel finale al termine di un dominio granata. Mentre, contro il Venezia, è giunta la prima sconfitta interna dopo più di quattro mesi dall’ultima. Insomma, il Cagliari di Mazzarri è un test per vedere quanto ancora è forte il fattore casalingo. Che nelle ultime settimane ha conosciuto un piccolo calo di efficacia.