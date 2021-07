La sessione di allenamento mattutina del Torino si è chiusa con i calci di punizione di Vanja Milinkovic-Savic

Schemi da calcio d’angolo e successivamente dalle punizioni indirette: si è soffermato su questo Ivan Juric durante la sessione di allenamento mattutina. E dopo aver allontanato con i pugni i palloni che arrivavano in area, aver sventato diversi pericoli di fronte alla propria porta, Vanja Milinkovic-Savic prima di rientrare negli spogliatoi si è cimentato lui stesso con i calci di punizione. Stavolta non quelli indiretti, ma il portiere serbo ha caricato il suo destro e, sotto gli occhi dei compagni, ha provato più volte a sorprendere i propri colleghi di reparto: non sempre la mira di Milinkovic-Savic è stata perfetta ma la potenza nelle sue conclusioni non è mai mancata.