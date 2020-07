Già ai tempi della Primavera con Longo chi sgarrava non andava neanche in panchina: ora il tecnico ha deciso di punire di Edera e Millico

Ci sono delle assenze che a volte fanno più rumore delle presenze. E’ il caso di quelle di Simone Edera e Vincenzo Millico dall’elenco dei convocati per la partita di questa sera del Torino contro la Roma. Una scelta tecnica ha spiegato il Torino sul sito ufficiale ma dietro all’esclusione dei due attaccanti ci sono motivi disciplinari. Già ai tempi in cui allenava la Primavera Moreno Longo era solito escludere chi si rendeva protagonista di comportamenti non consoni, lo stesso ha fatto ora, con Millico e Edera che assisteranno alla partita solamente dalla tribuna. Nulla di particolarmente grave o imperdonabile ciò che è successo alla vigilia della gara contro la formazione di Fonseca, cose che possono succedere: con Longo, però, chi sbaglia paga.