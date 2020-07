Torino-Roma, la moviola in diretta: Djidji stende Dzeko, rigore netto - Toro.it

La moviola in diretta di Torino-Roma, 37a giornata di Serie A 2019/2020: dirige l’incontro Piccinini di Forlì, al Var c’è l’arbitro Banti

Ultimo impegno casalingo per la squadra di Moreno Longo in questo campionato. In questa 37a giornata del campionato di Serie A 2019/2020, allo stadio Olimpico Grande Torino va in scena Torino-Roma: ecco tutti gli aggiornamenti in diretta sulle decisioni arbitrali più discusse della sfida. L’arbitro dell’incontro è il signor Marco Piccinini della sezione di Forlì, coadiuvato dagli assistenti Sergio Ranghetti e Tarcisio Villa e dal quarto uomo Juan Luca Sacchi. Al VAR ci saranno invece l’arbitro Luca Banti e il suo assistente Mauro Vivenzi. Ecco la moviola di Torino-Roma.

Torino-Roma: la moviola in diretta

15′ Dzeko parte da metà campo, entra in area e beffa Djidji con un doppio passo. Il difensore granata lo stende, rigore netto.

SECONDO TEMPO

44′ Lyanco graziato dall’arbitro: il difensore, già ammonito, trattiene platealmente Mkhitaryan. L’intervento sarebbe da giallo ma Piccinini decide di graziarlo e evitare l’espulsione del difensore.

PRIMO TEMPO