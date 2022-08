Millico ha svolto la conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Cagliari ed è tornato a parlare anche del Toro

In casa Cagliari oggi è stata giornata di presentazioni. In conferenza stampa si sono presentati i due nuovi rinforzi rossoblù Vincenzo Millico e Alberto Dossena. L’ex esterno del Toro tra i diversi temi affrontati ha parlato della trattativa che lo ha portato al trasferimento in Sardegna e ha anche rilasciato alcune dichiarazioni molto importanti e significative in merito al suo passato a tinte granata. Millico infatti ha detto: “Io avevo bisogno di cambiare aria, avevo già parlato con la società visto che ero in scadenza di contratto. Quando il Cagliari mi ha cercato mi sono sentito subito apprezzato, l’offerta è stata facile da accettare. È vero, ero considerato un giovane talento, e c’è stato qualche infortunio di troppo, è vero pure quello ma non voglio trovare alibi. Se non ho mantenuto le promesse è stata colpa mia, non voglio prendermela con nessuno. Questa è una piazza in cui posso mettermi in gioco, dove posso continuare a crescere dopo l’esperienza di Cosenza. Negli altri anni si erano create delle aspettative ma non da me, io penso solo a lavorare“.

Millico: ”Non mi metto paletti sulla mia posizione”

Dopo aver parlato del Toro Millico ha poi rivolto uno sguardo al presente e al futuro al Cagliari svelando le sue caratteristiche, ma non solo. L’esterno classe 2000 ha dichiarato: ”Credo che entrando al centro sportivo si capisca già quanto sia organizzata la società, il suo fascino. Il mio obiettivo? Personalmente voglio dare il massimo, riuscire a far sì che tutti siano contenti alla fine dell’anno, niente di più. Non siamo più ragazzini ma cercheremo di imparare da tutti come ha detto Alberto (Dossena, ndr) noi dobbiamo essere una spugna con i nostri compagni. Io specialmente sono qui con l’obiettivo di farlo il più possibile. Sono un giocatore offensivo, mi piace spaziare, non mi metto paletti neanche sulla posizione. Non ho esitato appena ho saputo di questa opportunità, l’organizzazione e la piazza dicono tutto”.