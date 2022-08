I precedenti di Torino-Lazio / Sono stati 67 i match in casa del Toro: il bilancio è di 28 vittorie per i granata, 24 pareggi e 15 sconfitte

Dopo la vittoria contro il Monza nella prima giornata del nuovo campionato, la squadra guidata da Ivan Juric si appresta ad affrontare tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino la Lazio. Un avversario molto ostico con anche i biancocelesti che arrivano alla partita contro i granata, quella ottenuta a Roma contro il Bologna. Per il Toro non sarà semplice superare i biancocelesti e Rodriguez e compagni ne sono ben consapevoli, ma i granata dalla loro parte hanno i precedenti. Nelle 67 sfide in cui Toro e Lazio si sono affrontati nel capoluogo piemontese sono state 28 i successi dei granata, 15 quelli della Lazio e 24 i match terminati con un pareggio.

Torino-Lazio: il pareggio del 2016 con i gol di due ex Roma

Tra i precedenti tra i piemontesi e i biancocelesti si può ricordare quello andato in scena il 23 ottobre 2016 con la partita che terminò 2-2. A sbloccare quella sfida fu Iago Falque e la prima frazione di gioco terminò con i granata in vantaggio. Poi al 71’ minuto arrivò il pareggio della Lazio con il gol segnato da Ciro Immobile, ex della partita che il Toro si troverà contro anche sabato sera. In seguito i capitolini riuscirono a passare in vantaggio con la rete di Alessandro Murgia. Ma i padroni di casa riuscirono ad agguantare il pareggio al 92’ minuto grazie al gol messo a segno da Adem Ljajic su rigore. Curioso che le due reti del Toro siano state messe a segno da due ex giocatori che hanno giocato a Roma sponda giallorossa.

L’ultima partita da giocatore di Emiliano Moretti

Un altro precedente che sicuramente è degno di nota è quello della stagione 2018/2019. Ultima partita di campionato, ma soprattutto l’ultimo match di Emiliano Moretti prima di appendere gli scarpini al chiodo ed entrare nell’organigramma societario del club granata. Quella partita terminò 3-1 per i granata, per il Toro segnarono Iago Falque, Sasa Lukic e Lorenzo De Silvestri, mentre la rete per i biancocelesti fu messa a segno ancora una volta da Immobile.

Torino-Lazio: quando i biancocelesti espugnarono il Grande Torino nel 2020

Avvicinandoci sempre di più ai giorni nostri una partita casalinga contro la Lazio che per i granata fu molto difficile da digerire fu quella che si disputò il 1 novembre 2020. Una partita ricca di gol. A sbloccare il match furono i capitolini con una rete di Andreas Pereira, poi due reti del Toro con Gleison Bremer e Andrea Belotti su rigore. Poi ancora Lazio con il gol di Sergej Milinkovic-Savic, il gol di Lukic, la rete di Immobile su rigore al 95’ e quella di Felipe Caicedo al 98’. Quella partita per il Toro fu una vera e propria beffa.