Perr Schuurs ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Torino Channel: “Ho scelto il 3. Voglio che sia una grande stagione”

Perr Schuurs è ora ufficialmente un giocatore del Torino. Il difensore olandese ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Torino Channel: “Le mie impressioni sono ottime, ho trovato persone gentili. Sono felice di essere qui, c’è voluto un po’ di tempo prima che riuscissi a venire ma ora sono molto contento. Ho visto anche la stadio, è bellissimo”.

Schuurs: “Mi piace attaccare con la palla”

Sulle sue caratteristiche: “Sono un giocatore a cui piace attaccare con la palla, giocare palla in verticale, attaccare ma anche ovviamente difendere. Ci tengo a mantenere la porta inviolata e per un difensore credo che sia la cosa più importante”.

Schuurs ha poi rivelato di aver avuto anche in passato dei contatti con il Torino: “Avevamo avuto contatti con il Toro già tanto tempo fa e quando ero all’Ajax seguivo la partite in TV”.

Sulla storia del Torino: “Cosa so della storia del Toro? Conosco la storia dell’incidente aereo. E’ impressionante pensare cosa sia successo a una squadra così, la più forte della serie A. So che nella sua storia il Toro ha vinto 7 scudetti e 5 Coppe Italia. Il Toro è una grande squadra con una storia gloriosa, ora è il momento di scrivere una nuova storia. So che Torino e Ajax si sono incontrate nel ’92, ho visto le immagini dei due match, so che a Torino è finito 2-2 e 0-0 ad Amsterdam”.

Sul numero di maglia: “Ho scelto il 3, il numero che avevo l’Ajax, è il numero giusto per il mio ruolo e sono contento di poterlo averlo”.

Infine sula famiglia: “Appena avrò tempo vorrei conoscere la città, sono qui con la mia fidanzata e faremo certamente shopping. Con la mia famiglia sono molto legato, ci sentiamo tutti i giorni. Mio papà è un ex giocatore di pallamano, mia sorella una tennista professionista, conosciamo quindi molto bene il mondo dello sport e ne parliamo spesso. Non vedo l’ora di conoscere il mister e i miei compagni, voglio che questa sia una grande stagione”.