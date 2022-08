Dopo l’autoesclusione a Monza, Sasa Lukic ora può tornare titolare contro la Lazio: tocca a Ivan Juric decidere

Oramai sembrerebbe che sia stata risolta la disputa che ha portato Lukic a reagire in modo così grave e a costringere il tecnico Ivan Juric a non portarlo a Monza con la squadra. Il centrocampista serbo si è scusato con i compagni e con il mister prima dell’allenamento di lunedì al Filadelfia a cui si è presentato regolarmente. L’allenatore ha preso atto delle scuse di Sasa Lukic e, vista anche la stima che ha verso di lui e di cui ha parlato più volte, ha deciso di perdonarlo. Il Toro è a corto di opzioni a centrocampo e per questo il tecnico potrebbe già schierare il suo numero 10 dal primo minuto domani sera contro la Lazio.

Adesso Lukic deve lavorare sodo per farsi perdonare

Come abbiamo anticipato, però, non sarà possibile vedere Lukic con la fascia da capitano al braccio: come punizione per il clamoroso gesto di una settimana fa è stato infatti declassato e a ereditare la fascia sarà, con ogni probabilità, Ricardo Rodriguez (come già accaduto nella sfida contro il Monza di sabato scorso).

Adesso Sasa Lukic dovrà impegnarsi al massimo, più di quanto facesse prima per cercare di farsi perdonare da allenatore e squadra e far dimenticare a tutti l’accaduto a tutti. Già la partita contro la Lazio sarà importante per il suo riscatto. Ora bisognerà però anche capire come il pubblico granata accoglierà il centrocampista e se sarà stato perdonato anche dai tifosi.