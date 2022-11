La Serbia dei tre granata Milinkovic-Savic, Lukic e Radonjic nel match contro il Camerun non va oltre il pareggio

Dopo la sconfitta rimediata contro il Brasile nella gara d’esordio ai Mondiali in Qatar la Serbia del trio granata Vanja Milinkovic-Savic, Sasa Lukic e Nemanja Radonjic ha rimediato un pareggio contro il Camerun, un pareggio che lascia certamente molto amaro in bocca ai serbi che fino al 63’ minuto stavano vincendo 3-1. Tutti e tre i serbi che giocano nel Toro hanno trovato spazio nella sfida contro “i leoni indomabili”. Milinkovic-Savic e Lukic sono scesi in campo dal 1’ minuto, mentre Radonjic è entrato in campo nella ripresa. Il portiere ha preso due gol nel giro di tre minuti: non al meglio l’uscita “a metà” in occasione del secondo gol del Camerun (quando Milenkovic tiene in gioco Aboubakar), sorpresa la difesa serba anche in occasione del 3-3.