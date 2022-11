Seck, poca fortuna e poco spazione dall’arrivo sotto la Mole: il pagellone di questa prima parte di stagione

Una scommessa ancora da vincere quella fatta su Demba Seck per i granata. Si sa, la Serie cadetta è molto diversa rispetto alla A, che può portare con sè difficoltà non indifferenti. Alcune di queste sono state riscontrate dal senegalese classe 2001, che sta faticando a trovare spazio alla corte di Juric. Provato in diverse posizioni di campo, deve ancora trovare la propria dimensione ideale e per ora resta infatti tra i giocatori in rotazione ma raramente titolari. Il tecnico croato non ha smesso di dargli occasioni, riducendo però il minutaggio a sua disposizione.

Seck, calo nelle gerarchie: da titolare e subentrante

Nelle sei partite collezionate, Seck ha cominciato dal 1′ in tre, venendo poi sostituito nella seconda metà di gara. Impiegato sia come ala destra che come punta e seconda punta, non è ancora riuscito a sbloccarsi, costringendo Juric a preferirgli i compagni di reparto. Fisicamente promettente, deve riuscire ad affinare qualche dettaglio per aumentare l’imprevedibilità e l’efficacia nel saltare l’uomo. La poca esperienza maturata a causa della giovane età è un limite che va superato giornata dopo giornata. La resa poco continua non gli assicura la sufficienza.

Voto: 5