Nel lasso di tempo che divide il Toro dalla ripresa del campionato ci sarà un duello interno ovvero quello tra Sanabria e Pellegri

Dopo due settimane di ”vacanze” il Toro ricomincerà oggi, 28 novembre, ad allenarsi al Filadelfia, ovviamente senza i giocatori impegnati con le rispettive nazionali ai Mondiali. Con la ripresa degli allenamenti ci saranno senza alcuna ombra di dubbio due calciatori che vorranno mettersi in mostra agli occhi di Ivan Juric, ovvero Antonio Sanabria e Pietro Pellegri. I due attaccanti granata sono entrambi reduci da una prima parte di stagione con più ombre che luci tra momenti di difficoltà, infortuni e prestazioni non all’altezza. Per il numero 11 granata e per l’attaccante paraguaiano a partire da oggi inizia una missione molto importante, vale a dire quella di cercare di rilanciarsi in vista della seconda parte della stagione che sarà per tutte le squadre di Serie A molto particolare e complicata. Pellegri e Sanabria si apprestano a darsi battaglia da qui al giorno della ripresa del campionato, il 4 gennaio, quando il Toro affronterà l’Hellas Verona, per cercare di conquistare il posto da titolare. Dunque i due granata avranno circa un mese di tempo per dimostrare a Juric che i veri Sanabria e Pellegri non sono quelli che si sono visti finora, e il tecnico croato è il primo a sperare in una svolta da parte dei suoi due attaccanti.

Il Toro valuta se dover acquistare una punta a gennaio

Intanto, con l’avvicinarsi della prossima sessione di calciomercato, la società granata sta valutando molto attentamente se a gennaio dovrà andare alla ricerca di un attaccante oppure no. Juric già qualche mese fa in una conferenza stampa fece capire che vorrebbe che il Toro andasse alla ricerca di una punta di qualità, ma se l’alternativa è quella di andare a comprare un attaccante tanto per comprarne uno da aggiungere in rosa allora i granata sono a posto così e non c’è bisogno che venga comprata un’altra punta. Intanto Pellegri e Sanabria non devono farsi distrarre dalle voci che circolano e devono pensare solamente al campo con l’obiettivo di conquistare il posto da titolare.