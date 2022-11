La squadra dopo due settimane di lavoro si ritroverà al Fila per riprendere a lavorare in vista della seconda parte della stagione

Senza i Nazionali, con uno Schuurs che deve ancora lavorare per tornare a disposizione. Oggi il Torino si ritrova al Filadelfia dopo due settimane di “vacanze” in cui ogni giocatore ha ricevuto dallo staff precise indicazioni per tenersi in forma. Del resto il campionato riprenderà tra un mese e il ritmo sarà serrato: ecco perché il tecnico croato ha scelto di evitare ogni rischio. I giocatori hanno comunque potuto staccare la spina prima di rituffarsi nel lavoro. Filadelfia, poi il ritiro in Spagna e quattro amichevoli, in attesa dell’ufficialità.

Juric senza i Nazionali

All’appello ovviamente mancheranno i cinque Nazionali ancora alle prese con la prima fase del Mondiale. Milinkovic-Savic, Lukic, Radonjic, Vlasic e Rodriguez rientreranno alla spicciolata, potendo godere di qualche giorno supplementare di vacanza una volta finito l’impegno in Qatar.