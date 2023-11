In programma nel weekend c’è una sfida molto difficile per il Torino, che dovrà vedersela contro un Monza che in gare come questa si esalta

Due vittorie consecutive in campionato hanno dato certamente aria agli ambienti granata. Ora, però, per puntare a una zona Europa che fino a un paio di settimane fa sembrava un qualcosa di realisticamente irrealizzabile più che utopia, serve dare continuità a risultati come questi, anche contro squadre che vivono un ottimo momento. È il caso, ad esempio, del Monza di Raffaele Palladino, che ormai da due stagioni sta stupendo addetti ai lavori e non, non solo per il rendimento sportivo ma anche per il modo in cui riesce a essere sempre efficiente sotto vari aspetti. I brianzoli dopo un inizio di stagione a rilento sono tornati a competere per qualcosa di grosso, basti pensare come nelle ultime 8 gare sia arrivata una sola sconfitta – negli istanti finali – contro una big come la Roma.

Un attacco giovane, italiano e di livello

Il reparto che più si è messo in mostra in questo avvio, tralasciando la difesa piena di gente già esperta, è certamente l’attacco. Nonostante la rottura del crociato di Caprari e il problema doping legato alla figura del Papu, Palladino ha saputo dare fiducia in particolare a tre giovani italiani che non lo hanno affatto deluso. In primis si è assistito al super exploit di Andrea Colpani, trequartista 24enne che ha già messo a referto 5 gol e 1 assist in questa Serie A. Il talentino sta trascinando i biancorossi con i suoi movimenti tra le linee e il gran tiro da fuori, associati a un dribbling che molto spesso fulmina i difensori avversari. Accanto a lui, inoltre, è stato schierato diverse volte Samuele Vignato, classe 2004 molto elegante e raffinato che pian piano è stato integrato in prima squadra fino a diventare uno degli imprescindibili del tecnico. Grandi giocate anche lui, che insieme al Flaco Colpani costituisce una linea offensiva di centrocampo super alle spalle di Lorenzo Colombo. L’attaccante ex Milan è un volto noto della Serie A, avendo giocato nella scorsa stagione al Lecce, che si è salvato nel penultimo turno della scorsa stagione grazie a un suo rigore proprio contro il Monza. Tiro potentissimo e grande abilità spalle alla porta, anche lui è certamente da tenere d’occhio. I tre insieme hanno segnato 9 dei 12 gol dei brianzoli, e sono quindi quelli da marcare con più attenzione.

Toro, serve una gara attenta dietro

Per questo motivo, quindi, è necessario preparare una gara pressoché perfetta in difesa. Buongiorno e compagni dovranno mantenere la concentrazione alta per tutti e 90 i minuti, perché sono davvero molte le occasioni che la squadra di Palladino crea in ogni partita. Stesso discorso vale ovviamente anche per Milinkovic-Savic, il quale probabilmente vedrà arrivare parecchie conclusioni verso la propria porta e dovrà cercare di sventarle.