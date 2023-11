Gli uomini di Palladino arrivano alla sfida contro il Toro dopo essere riusciti a battere l’Hellas Verona. I lombardi vorranno vincere ancora

Archiviata la vittoria ottenuta contro il Sassuolo, il Toro procede con la preparazione alla sfida contro il Monza. Un’altra sfida che, d’altronde come tutte le partite di Serie A, nasconde diverse insidie. I granata torneranno a Monza dove l’anno scorso avevano iniziato il campionato ed erano riusciti a strappare i tre punti, vincendo 1-2, un risultato stretto per il numero di occasioni che i granata riuscirono a produrre. Comunque ovviamente sabato sera sarà tutta un’altra storia. I granata infatti si troveranno di fronte una squadra ben consolidata, che punta molto sugli italiani (infatti è doveroso sottolineare che è la squadra con più italiani di tutta la Serie A) con diversi profili molto, ma molto interessanti. Una squadra che ha un allenatore, Raffaele Palladino, che si sta rivelando veramente bravo e che i brianzoli vogliono blindare. Non è assolutamente un caso che il Monza occupi il nono posto in classifica con ben 16 punti frutto di 4 vittorie, 4 sconfitte e 3 pareggi. E c’è chi addirittura inizia ad accostare i biancorossi alla parola “Europa”. La vittoria ottenuta contro l’Hellas Verona ha alzato ancora di più l’entusiasmo intorno a Pessina e compagni che anche contro il Toro vorranno assolutamente fare bella figura.

Toro, attento a Colombo che contro l’Hellas Verona ha segnato una doppietta

Il Toro è avvisato e nella preparazione alla sfida contro i lombardi non dovrà lasciare nulla al caso. Dovrà preparare la sfida nella maniera più accurata possibile perché il Monza non concederà errori. Tra i biancorossi ai quali i granata dovranno prestare una particolare attenzione c’è Lorenzo Colombo, che contro l’Hellas Verona ha segnato due gol. Ma ovviamente non c’è solo lui. Per fare qualche altro nome c’è Michele Di Gregorio, un portiere molto bravo, c’è Luca Caldirola, anche lui andato in gol contro i gialloblù e poi c’è anche una vecchia conoscenza del Toro e cioè Danilo D’Ambrosio, un esperto del massimo campionato italiano. Tanti nomi che sicuramente sono seganti nel taccuino di Juric come potenziali pericoli. Giocatori che il Toro dovrà mettere in difficoltà perché per i granata centrare la terza vittoria consecutiva in campionato sarebbe davvero molto importante.