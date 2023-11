Ivan Ilic è tornato titolare e ha fatto bene in campo: segnali positivi contro i neroverdi in vista del Monza di Palladino

Quando si parla di giocatori giovani, ci possono essere dei alti e dei bassi, come lecito che sia. Ivan Ilic, centrocampista del Torino, è tornato titolare contro il Sassuolo e ha lanciato segnali positivi in vista delle prossime partite. Prima della pausa dedicata alle Nazionali, il Toro scenderà in campo sabato 11 novembre alle ore 20:45 contro il Monza di Palladino. Nell’ultimo periodo il giovane serbo è stato bacchettato da Juric, che gli ha anche preferito Gineitis. Lunedì sera invece si è rivisto il vero Ilic, in grado di alzare il livello tecnico e tattico della squadra. Per lui 90 minuti in campo con passaggi, transizioni, chiusure difensive e l’assist sfiorato per il gol divorato da Zapata. Il classe 2001 è tornato a lavorare sodo: l’obiettivo è quello di migliorarsi e alzare il livello delle prestazioni. Il Toro, che ha investito tanto, ha bisogno di lui.

Le parole di Juric e il lavoro

Alla base della filosofia di Ivan Juric, c’è la cultura del lavoro. Un giocatore, quando si allena, deve sempre avere voglia di migliorare. La cosa più sbagliata di tutte è sentirsi già “arrivato”. L’allenatore croato, dopo aver fatto capire a Ilic come funzionano le cose, è tornato a dargli fiducia in campo. Fiducia che è stata subito ripagata. Le parole di Juric sono state: “E’ fondamentale per i ragazzi giovani, che hanno alti e bassi, come lavorano. Ora a Ilic non posso rimproverare niente come lavoro”.