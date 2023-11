Nel caso in cui Ricardo Rodriguez, uscito nel primo tempo contro il Sassuolo, non dovesse recuperare per il Monza ecco le soluzioni

Contro il Sassuolo, oltre alla vittoria per 2-1, sono arrivati 2 infortuni in casa Toro. Prima Ricci, al 9′ minuto ha dovuto lasciare spazio a Vlasic e poi Ricardo Rodriguez al 41′ è uscito per Zima. Partita da dimenticare per lo svizzero, che ha causato il gol del momentaneo pareggio neroverde. L’esito degli esami ha accertato che non è nulla di grave, ma dovrebbe salatre Monza. Il capitano del Toro nel caso, accorcerebbe ancora di più la coperta in difesa. Così sarebbero out Djidji, Schuurs e Rodriguez, con i soli Buongiorno, Zima e Sazonov a disposizione. Potrebbero quindi tornare utili, oltre a N’Guessan e Dellavalle, anche Vojvoda e Tameze schierati in difesa. Le soluzioni ci sono e sono quelle che seguono.

La difesa del Toro

Tameze nella scorsa partita ha fatto molto bene, giocando come braccetto destro di difesa, fornendo anche due assist. La prima soluzione è quella di giocare con Zima al centro della difesa, Buongiorno a sinistra e Tameze a destra. A destra possono giocare anche Vojvoda (come contro il Lecce) oppure Sazonov. Buongiorno l’anno scorso ha spesso giocato a sinistra, alternandosi proprio con Rodriguez. Infatti in quella zona possono stare solo lui o Rodriguez. In mezzo invece, oltre a Zima, può giocare Sazonov, ma deve ancora entrare bene negli schemi del Toro.