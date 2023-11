L’ultimo infortunio gli aveva impedito di avere una chance in azzurro: è tra i papabili di Spalletti per le prossime convocazioni

Per il momento il focus rimane incentrato sul campionato, ma si inizia a sentire parlare di nazionale. Venerdì, in vista del doppio spareggio dove l’Italia affronterà la Macedonia del Nord e l’Ucraina, sono previste sorprese e volti nuovi per quanto riguarda la convocazione che verrà diramata dal C.T. azzurro Luciano Spalletti. Tra i convocati dovrebbe comparire anche Alessandro Buongiorno. Il giocatore granata era già stato chiamato dal tecnico ex Napoli ad ottobre ma a causa di un infortunio rimediato nel corso del match Lazio-Torino non rispose alla convocazione. Ora però sembra essere arrivato il suo momento. Il numero 4 del Toro tiene le dita ben incrociate in attesa di scoprire quali saranno le scelte di Spalletti. Comunque il suo nome, senza alcuna ombra di dubbio, ronza nella mente del tecnico toscano classe 1959.

Spalletti segue con attenzione il difensore

Anche perché è sotto gli occhi di tutti quanto stia facendo bene Buongiorno anche in questa stagione in granata. Il difensore ex Trapani anche nell’ultima sfida contro il Sassuolo ha rimediato una prestazione più che positiva, riuscendo a essere straripante su Andrea Pinamonti e a mettere in difficoltà anche Domenico Berardi. Mettendo in cascina un’altra prestazione da vero leader. Buongiorno, che è un punto di riferimento sia per Ivan Juric che per i suoi compagni, ora spera nella convocazione da parte di Spalletti in modo da poter dare una mano all’Italia che rischia dai prossimi Europei che si disputeranno in Germania nel 2024. Un’eventualità che non sarebbe assolutamente accettabile, dato che l’Italia ha saltato gli ultimi due Mondiali e ha vinto l’ultimo Europeo.

Buongiorno il primo pensiero non è all’Italia ma alla sfida contro il Monza

Prima di pensare all’Italia Buongiorno è concentrato sul Toro e sulla prossima partita di campionato dove i granata sfideranno il Monza, un avversario ostico. Una squadra che in questa stagione sta facendo molto bene, è reduce da due risultati positivi e vuole continuare sulla strada intrapresa. Nella sfida contro i brianzoli Buongiorno vorrà essere senza alcuna ombra di dubbio tra i protagonisti del match, dando un contributo importante al Toro nel cercare quella che sarebbe la terza vittoria consecutiva in campionato. Dunque, prima la sfida contro la squadra guidata da Raffaele Palladino e dopo il difensore classe 1999 potrà pensare eventualmente all’Italia, qualora dovesse essere convocato.